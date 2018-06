Aparaaditehase tänavaturg propageerib keskkonnasõbralikku eluviisi

Turulised askeldavad Tartu Aparaaditehase taskupargis, mis on Kastani tänaval ja Samelini tehase hoovialal. See on üks kirju ja rikkalik päev, kust leiab täika, disaini- ja käsitööd, toidulaada, käsitööõlled, tänavatoidud, lastekaubad, sõbralt sõbrale asjade müüki ning võimalus osa saada kahe lava kultuuriprogrammist.