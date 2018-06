Autode kiirendusvõidusõit toob Tartusse poolsada võistlejat

Kiirendusvõidusõit ehk drag-racing paneb proovile nii tehnika kui ka juhi oskused ja reageerimiskiiruse, see on ühtlasi kõige kiirem, võimsam ja lärmakam spordiala maailmas.

Tartu kiirendusvõistluse peakohtunik Kristjan Veedler ei osanud osalejate arvu veel täpselt ennustada, kuna lubatud on ka niinimetatud late entry, mis tähendab seda, et võistleja võib hommikul ilmuda võistluse sekretariaati, ennast kirja panna ja rajale saada.

Eelregistreerinute nimekirjas on üle 40 võistleja. Koos kohapeal registreerinutega loodavad korraldajad saada lõpliku nimekirja suuruseks poolsada või enamgi võistlejat.

«See on Eesti meistrivõistluste ja karikasarja mõttes keskpärane tulemus, Tartu võistluse koha pealt aga väga hea tulemus, arvestades, et siinsel võistlusel ei osale turvakaalutlustel EMV kõrgemad klassid nagu Outlaw ja Super Comp ning ka mootorrataste klassid,» selgitas ta.

«Kiirendussport Eestis on praegu kindasti tõusuteel,» rääkis ta veel. «Oleme viimastel aastatel muutnud oluliselt klassijaotust, mis annab võimaluse sel alal kaasa lüüa ka neil huvilistel, kellel pole võimalust endale ehitada kallist ja ülikiiret autot. Alustada on võimalik ka täiesti tavalise tänavaautoga ning sellega ka võita. Meie klassijaotuses on olemas klassid, milles võitmiseks piisab pigem stabiilsest sõidust kui kallist spetsiaalautost.»