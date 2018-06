Noored kunstnikud maalisid Tartu linnamuuseumi sisehoovi libliknaise

«Meie idee oli muuta muuseumi hoov rõõmsamaks. Praegu on Tartus avatud romantiliselt kevadine näitus eelmise sajandi kahekümnendatest ja kolmekümnendatest aastatest ning uus maaling võtab selle ilusti kokku,» ütles Tartu linnamuusemi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Kärt Rebane. Näitusel «Randevuu. Kohtumispaik Tartu» saavad kokku Tartuga seotud omaaegsed tuntud tegelased, eksponeeritu on teatraalne ning kasutatud on žanrina ka kuuldemängu. Näitus pajatab inimeste kohtumistest, lahkumistest ja eluolust Tartus.

Näituse üks pilt eristus teistest ja jäi silma näituse kujundaja Kristiina Põllule. Sellel on kujutatud vanaaegseis rõivais kaunis daam, seljal liblikatiivad, mille peal laiuvad omakorda Tartu vanad vaated. «Me saame seda näituse reklaamides kasutada nii, et muudame tiibadel ise neid Tartu fotosid. Need on seal nagu väikesed postkaardid, mida saab vahetada,» tõdes Põllu.

Tänavamaalingu tegidki Tartu lastekunstikooli õpilased just nimetatud liblika järgi. «See vana pilt oli nagu valmis asi, ainult võta, kasuta ja ütle aitäh inimesele, kes selle kunagi tegi,» rõõmustas Põllu. Ligi sada aastat vana või vanemagi pildi autor on siiski tundmatu ning teda pole õnnestunud tuvastada.

See on hoopis teistmoodi maalimine, muidu ikka teed mingisuguse aluse peale, aga nüüd tuleb maha maalida, rääkis Tartu lastekunstikooli õpilane Gerli Kelt.

Kunstikooli õpilaste, Daisy Rohumetsa ja Gerli Kelti jaoks oli nii suure maalingu tegemine esmakordne kogemus. Tüdrukud tunnistasid, et väike värin on enne maalima hakkamist ikkagi sees. «See on hoopis teistmoodi maalimine, muidu ikka teed mingisuguse aluse peale, aga nüüd tuleb maha maalida,» põhjendas Kelt.