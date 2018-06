Uus graafik muutis Tartu - Helsingi lennuliini populaarsemaks

Uute lennuaegade ja tihedama lennugraafikuni jõudis Finnair koostöös Tartu linnaga. Linna turundusjuhi Helen Kalbergi sõnul näitab maikuu lendude täituvuse kasv, et vajadus ärikliendist lähtuva lennugraafiku järgi on olnud suur.

«On väga hea meel näha, et reisijad on graafikumuudatuse omaks võtnud juba esimesel kuul. Töötame selle nimel, et Tartu lennujaam muutuks lennureisi planeerides lõunaeestlaste jaoks esimeseks valikuks,» sõnas Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg.