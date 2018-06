Selgus Katlamaja kvartali planeeringuvõistluse võitja

Võidutöö autorid on Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Sander Paling ja Heleriin Vaher OÜst Arhitekt Must.

Žürii leidis, et võidutöös välja pakutud planeeringulahenduse ülesehitus on hästi põhjendatud ja igale piirkonnale võistlusala sees on antud oma iseloom tulenevalt funktsionaalsest jaotusest. Tekkiv korstna väljak koos ümbritsevate atraktsioonidega aitab luua alale oma identiteeti.