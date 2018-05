Raba serval süttis turbapinnas

Koos turbatööstuse töötajatega kulus poolele hektarile levinud põlengu kustutamiseks üle kolme tunni ja see likvideeriti kella poole ühe paiku.

Alates tänasest, 31. maist kehtestas päästeamet Eestis suure tuleohuga aja. Selle põhjuseks on kõrge temperatuuri ja sademete puudumisega kaasnev tuleoht looduses, mil igasugune tuletegemine võib põhjustada tulekahju või tulekahju ohu metsas või turbasel maastikul.

Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Lõkke tegemine on keelatud metsas igal pool, mis tähendab, et keeld kehtib ka Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) lõkkeplatsidel.