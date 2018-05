Lastekaitsepäeval avatakse Jaamamõisas uus mänguväljak

Uuel mänguväljakul on lastele kujundatud mänguline ja põnev väliala, kus tegevust jagub igas vanuses lastele. Moodustatud on erinevaid pinnavorme, millele on paigaldatud mänguelemendid ja rajatud turvaalad. Lapsed saavad enda kasutusse viiekohalise kiige, kaalu- ja vedrukiiged, karussellid, mängumaja ja mitmekesise ronimisatraktsiooni.