E-külalistunnis räägiti, miks on mõned asjad nii kallid

E-külalistunnis räägiti, miks mõned asjad on nii kallid. Tamme kooli õpetaja Anu Uusmaa ütles, et on e-külalistundidest iga kuu leidnud oma klassi lastele sobiva teemaga huvipakkuva tunni.

«Kuna tundi annab ja teemast kõneleb selle alaga otse kokku puutuv inimene, kellel on kogemused, siis tekib vahetu kontakt ja usaldus,» rääkis Uusmaa. Ta lisas, et e-külalistunnid pakuvad konkreetseid näiteid õpetajale teemaga edasi tegelemiseks, aga samas ergutavad nad ka õpetaja enda loovust ja annavad inspiratsiooni parasjagu õpitava teema käsitlemiseks vastavalt oma klassi laste võimetele ja huvidele.

Õpetaja Uusmaa rääkis, et lastele meeldivad e-külalistunnid, sest külalised teavad, millest nad räägivad, saab uusi teadmisi, lastel on tunne, nagu osaleksid milleski suures, mõnus on näha ja kuulda, kui külaline vastab just sinu küsimusele, ja muidugi on tore lihtsalt kuulata, vaadata ja mõelda, ilma et peaks ise midagi parajasti tegema.

Näiteks õppis teises klassis käiv Kristofer, et samal asjal võib olla täiesti teine hind. Samas klassi poiss Oskar ütles, et ta ei teadnudki, et nii väikseid asju (fidget spinner) võiks transportida rongiga.