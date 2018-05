Loe ka neid

Mismoodi tuleb surnut transportida, et see vastaks seadusele ja eetikanormidele?

Lahkunu transportimisele välismaale või välismaalt kehtivad väga konkreetsed reeglid. Piiriülene vedu peab toimuma ilmtingimata tsinkkirstus ja kaasas peavad olema dokumendid. See, et piiriülesel transpordil on samas autos üheksa surnut, on täiesti ennekuulmatu. Nii ei tohi teha.

Millised on olnud kõige kaugemad kohad, kust Tartu krematoorium on pidanud surnuid enda juurde tuhastamisele tooma?

Ilmselt on kõige kaugem riik Itaalia, aga ka paljudest teistest Euroopa riikidest. Kõige rohkem on tulnud tuua Soomest ja Rootsist, sealt, kuhu Eesti inimesed on kõige enam elama asunud. Midagi pole parata: maailm on avatud ja inimesed liiguvad – nii tuleb kodust eemal ette ka surmajuhtumeid.

Vabandan väljendi pärast, aga kui palju tuleb Eestis ette nii-öelda tuhastamisturismi, kus lahkunuid veetakse puhtal ärilisel kaalutlusel ehk odavama teenuse pärast mõnda teise linna tuhastamisele, ehkki krematoorium on ka kohapeal olemas?

Seda ikka toimub. Näiteks Võru ja Viljandi krematoorium pakuvad teenust ka tartlastele. Iseenesest ei ole selles midagi lubamatut, aga tähtis on, et teenuse pakkuja informeeriks sellest lähedasi. Lähedased peavad allkirjaga kinnitama, et nad on sõidutamisega nõus. Paraku alati see nii ei käi, sest on olnud juhtumeid, kus inimesed on parimas usus meie juurde Tartusse urni järele tulnud, aga kohapeal on selgunud, et sellist inimest pole meie juures tuhastatud.