IRLi juhi arvates tuleb tselluloositehasele leida uus asukoht

Seeder teatas erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et Tartu linna ja piirkonna elanike vastuseis tehase rajamisele on niivõrd tugev, et eriplaneeringu kehtestamine valitsuse poolt Tartu linnas või selle vahetus naabruses oleks ebademokraatlik.

«IRL leiab, et valitsus peab loobuma plaanist eriplaneering lõpuni viia algatatult kujul,» märkis Seeder.Ta lisas, et suurinvesteeringu arendajaga tuleb püüda leida tehasele uus asukoht.

«Praeguseks on selge, et esialgu plaanitud kujul pole seda projekti võimalik ellu viia,» märkis Seeder, kelle sõnul peab valitsus arendajatega edasiste sammude käigus vastama küsimusele, kas tehast on üldse kusagile Eestisse võimalik rajada ja kas see vastab ka investorite ootustele.