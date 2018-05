Tartu uuendas eelarvestrateegiat

Eelarvestrateegia on arengukava osaks olev selgitustega finantsplaan, mida uuendatakse igal aastal. Linnapea Urmas Klaasi sõnul annab eelarvestrateegia finantsorientiirid liikumiseks visiooni Tartu 2030 suunas.

«Eelarvestrateegias on püütud leida optimaalne tasakaal tartlaste vajaduste ja soovide ning rahaliste võimaluste vahel,» sõnas Klaas. Abilinnapea Monica Rand lisas, et linn on võtnud eesmärgiks liikuda järgnevatel aastatel järjest rohkem tasakaalus eelarve suunas.