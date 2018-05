Mänguasjamuuseum ootab pühapäeval sünnipäevapeole

Mänguasjamuuseumi peoteema on seekord «Mängime sajaga sünnipäeva!», mis tähendab seda, et muuseumis toimuks otsekui palju pisikesi sünnipäevi korraga. Mõnes muuseumiruumis saab meisterdada maske, mõnes peomütse, mõnes mängida ning loomulikult toimub ka sünnipäevale igati kohane õnneloos, millest saadud tulu läheb täies mahus mängukarude hüvanguks.

Peo lõpul tuuakse välja maitsev sünnipäevatort ning valatakse välja limonaad, sest mis saakski olla parem kui koos kõigi heade sõpradega suu magusaks teha. Kõige magusam osa peost on aga see, et sünnipäeva puhul kelleltki muuseumi tulles piletit ei nõuta.