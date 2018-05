Puugi- ja kassihammustuste peale kulub kiirabil palju kallist aega

Palavik 37, kurguvalu, naine ei suuda neljandal korrusel korterisse pääseda, eelmisel ööl kass sõrme juurest hammustanud, jalg punetab, inimene võttis normaalses koguses unerohtu ja nüüd magab – saadetud kiirabi. Need on vaid mõned põhjused, mille pärast on pidanud kiirabi appi sõitma.