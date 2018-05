Loe ka neid

Eile sõidetud Tartu rattaralli pikema raja kuldmedali tõi koju Karl-Patrick Lauk. See on esimene kord pärast 2013. aastat, kui Eestil on õnnestunud kuldmedal koju jätta. «Kindlasti on tegu üritusega, mille olen tahtnud kunagi elus ära võita,» rääkis Lauk pärast finisit.