Galerii: Jõgeva linna sünnipäeval usutleti Jõgeva-nimelisi

«Arutasime, kuidas teha lihtsalt, kiiresti ja vähese rahaga asju, mis on toredad ja mis paljudele rõõmu teevad. Ühe sellisena käidigi välja mõte kutsuda kokku linnaga sama nime kandvad inimesed,» sõnas Margus Kask.

Jõgevad olid linna sünnipäeval ka publiku ees. Päevajuht, Jõgeva esimest linnavanemat kehastav Janek Varblas, uuris neilt, kuidas keegi neist sellise natuke erilise perekonnanime on saanud, mitu sama nimega põlvkonda nende suguvõsas on, kui palju on olnud pistmist Jõgeva linnaga ja nii edasi.