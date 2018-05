Põrgupalavus ja piin: Aovere punnvõrrisõit eraldas terad sõkaldest

Võistlejad ütlesid, et sõit on füüsiliselt raske, sest mõnel tõusul tuleb usinalt jalgadega hoogu anda, et masin üles jõuaks. Probleeme ülekuumenemisega oli nii sääreväristajatel kui osalejatel, sest ilm oli kuum ja rada tolmune. Kell kuus oli rajal 28 soojakraadi. Liikmed meeskonnast 100 leidsid, et võrreldes eelmise etapiga, kus sõideti terve ööpäev, oli eilne Aovere etapp kõvasti raskem.