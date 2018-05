Maanteeamet tutvustab Riia ringristmiku rekonstrueerimise kava

Riia ringristmikule kavandatakse kolmetasandilist liikluslahendust – kergliiklejatele rajatakse tunnelid, maapinna tasandile jääks nii-öelda kohalik ehk Riia tänava liiklus ning magistraalliikluse jaoks ehitatakse Võru-Tallinna suunal välja viadukt. Kahetasandiline riste on kavas rajada praeguse Aardla ringristmiku asemele ning Optika-Aardla-Laseri tänava ristumiskohta planeeritakse ringristmikku.

Linna kohustuseks on omandada linnale kuuluvate teede osas ehitustöödeks vajalik maa, finantseerida Riia tänava ümberehitust lõigus Metsmaasika tänava ristmikust kesklinna suunas ning finantseerida osaliselt koguja- ja kergliiklustee ehitust ning tänavate ümberehitust.

Maanteeamet on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avalikku menetlust, mille käigus on huvitatud osapooltel võimalik kuni 4. juunini esitada omapoolseid ettepanekuid ja seisukohti. Pärast seda alustatakse projekteerimistöödega. Ehitustööd läänepoolse ümbersõidu II ehitusalal on planeeritud aastatel 2020-2021.