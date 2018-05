Peipsi järvistul lõppes piirirežiimi ala tähistamine

«Piirirežiimi ala tähistasime eesmärgiga muuta see veekogudel liikujatele nähtavaks ja seeläbi ennetada režiimialale sattumist ja ebaseaduslikke piiriületusi. Ühtlasi on märkide paigaldamise järel navigatsiooniperioodil Peipsi järvistul olijail võimalus visuaalselt kontrollida oma asukohta piirijoone suhtes,» selgitas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

«Nädalavahetus toob Peipsile rohkelt nii kalastushuvilisi kui puhkajaid. Loodame, et paigaldatud veemärgid on inimestele heaks orientiiriks, et ekslikke piiriületusi vältida,» ütles Ernits. Ta märkis, et suurem osa kontrolljoone ebaseaduslikest ületustest leiab aset hooletuse tõttu. «Järvel käib üksjagu kaugemalt tulnud kalastushuvilisi, kes ei märka tähistusi või teevad valearvestuse kontrolljoone kulgemisest. Mõni peab toodreid ekslikult võrguliinideks ning mõni selgitab ületust kehvade ilmaoludega,» kirjeldas ta.