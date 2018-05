Homsest saab Atlantise maja juures paadiga silduda

Seto Line juhatuse liige Toomas Sein, kelle haldusalasse kuulub nii Karlova paadisadam kui ka kesklinna paadisild, ütles, et homme on kaks kohustuslikku paadikohta Atlantise ette loodud ning igaüks saab seal peatuda. Sein lisas, et paadisild pole omale kohale jõudnud ajanappuse tõttu. «Tegelikult juba eile viisime selle sinna ära, nüüd on vaja vaid kokku panna ja vette lasta,» sõnas ta.