Tartumaa otsustas kehtestada tasuta ühistranspordi

«Eile toimus meie üldkoosolek ja seal otsustati, et me teeme ettepaneku maanteeametile üleminekuks tasuta transpordile,» ütles ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piir.

Piiri sõnul arutati koosolekul läbi ka nullhinnaga transpordi kehtestamise negatiivsed küljed ning jõuti järeldusele tasuta transport siiski kehtestada. «Siin kahtlusi ja kõhklusi oli palju mis läbi arutati eelnevalt, alates sellest et kui järjepidev see projekt on ja kauaks tasuta transport jääb,» märkis ta.