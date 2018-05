Elvas gümnaasium sõlmib koostööleppe elektroonikaettevõttega

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles eesseisvat koostööd kommenteerides, et Elva suurima tööandjana on elektroonikaettevõte Enics olnud linnale hea koostööpartner ja toetanud mitmeid kultuuri- ja spordiüritusi. «Koostöö haridusvaldkonnas toob kaasa uue kvaliteedi gümnaasiumi loodusainete suunal, mis tänu mehhatroonika mooduli avamisele saab kindlasti populaarsust juurde,» kinnitas Järveoja.

Elva Gümnaasiumi direktori Tarmo Posti sõnul on mehhatroonika üks kiiremini arenevaid tehnikasuundi nii Eestis kui ka mujal maailmas. See baseerub reaalainete heale tundmisele ja tootearendusele ning lisaks põhjalikele mehaanikateadmistele on mehhatroonikaga tegeldes vaja tunda ka infotehnoloogia- ning elektroonikavaldkonda.