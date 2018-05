Tartu piirkonna esimees: Kiisleri tagasikutsumine ei ole lahendus

«Mina piirkonna esimehena ei ole lõpuni veendunud et Kiisleri tagasi kutsumine oleks järgmise sammuna kõige õigem, ma pigem näen, et võiks alustada sellest, et piirkond võiks paluda erakonna juhatusel kujundada tehase osas seisukoht arvestades Tartu piirkonna arvamust. Küsimus ei ole ühes või teises ministris, vaid planeeringus ja selles, et see ei arvesta tartlaste soove,» sõnas Kokk ERRile.