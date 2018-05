IRL-i Tartu piirkonna liikmed teevad ettepaneku oma minister maha võtta

Avaldus tõukus esmaspäeval Tartu vaksali kohvikus peetud piirkonna koosolekust, mis kiskus erakordselt tuliseks. Nimelt ei olnud erakonnakaaslased rahul Kiisleri selgitustega, mis puudutasid valitsuses algatatud eriplaneeringut tselluloositehase rajamiseks Emajõe äärde. Kui tartlastest IRLi liikmed leiavad valdavalt, et planeering tuleks koheselt lõpetada, siis minister arvab, et sellega tuleks vähemalt uuringute lõppemiseni edasi minna.

Koka seisukoht ei ole muutunud. «Alates eriplaneeringu alatamisest kuni praeguse hetkeni on selgunud üks väga oluline asjaolu: selle piirkonna elanikud, kuhu tehast kavandatakse, on väga ulatuslikult selle idee vastu. Minu arvates on see piisav põhjus, et mitte eriplaneeringuga edasi minna,» ütles Kokk.