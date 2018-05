Joobes juht saadeti kaheks nädalaks arestikambrisse

22. mai varahommikul peatati Tartus Riia tänaval samal ööl erinevate väljakutsetega seotud sõiduauto Audi A4, mille juht oli joobes. «Mees jäi kohalikele silma sellega, et ta peatus autoga nende juures ning uuris, kust sellisel kellaajal alkoholi osta saaks,» kirjeldas vaneminspektor Taivo Rosi.

Häirekeskusele laekus vihjeid kahtlasest Audist juba eelmise päeva õhtul, kus sõiduki ümber peeti pidu. Sündmusele reageerimise tulemusena lahkusid isikud sõiduki juurest ning piirduti hoiatava vestlusega. Hoolimata politsei näpuviibutusest kohtuti sama seltskonna ja sõidukiga kõigest loetud tunnid hiljem juba oluliselt tõsisemas situatsioonis. Häirekeskusele laekunud kõnede järgi oli põhjust arvata, et Audi juht on alkoholi tarvitanud.

Korrakaitsjad tabasid auto Struve tänaval, pidasid juhi kinni ning selgitasid, et roolis oli alkoholi pruukinud 48-aastane mees. Ta viidi arestimajja peatäit välja magama ja sealt edasi kohtusaali oma teo eest vastust andma. Kohus mõistis mehele 15 päeva aresti, lisaks võeti talt juhtimisõigus kolmeks kuuks.

Vaneminspektor Taivo Rosi märkis, et aresti pandud mees ei ole kohalik elanik, vaid sõitis Tartusse tööle, kuid üle käte läinud pidutsemise tõttu tööpostile ei jõudnudki. «Antud juhtum näitab ilmekalt, et tartlased ei luba olenemata kohast ja kellaajast joobes juhtidel linnas ringi rallida. Kõrvalised inimesed sekkuvad otsustavalt, kui keegi ühiskonnas kokkulepitud reeglite vastu eksib ja liigseid riske võtab,» märkis Rosi. Ohutu liiklus Tartu tänavatel on kõigi tartlaste mure ning politsei tänab omalt poolt kõiki neid valvsaid inimesi, kes aitavad liiklusest joobes juhte kõrvaldada.