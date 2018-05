Valmis on kottpüks, sipstükk ja viiskarid

Praegu ei püsi Torm, Aksel ja Hugo purgiski paigas, rääkimata sellest, et neid oleks võimalik taltsutada ontlikuks pildisessiooniks. Pildistamine oli aga vajalik, et poisid võiksid esitleda oma emade loodud beebirõivaste kollektsiooni: sipstükki, viiskareid, vestikest ning baggysid ehk kottpükse. Kõik on õmmeldud linasest kangast, mõnusad nahale, õhulised ning kergesti pestavad.

Poiste emad on head sõbrannad. Kui nende pojad olid umbes kuus kuud vanad, avastasid emmed, et maailm on ebaõiglane. Kauplused on tüdrukute kleidikesi täis, aga kui on vaja poistele kas sünnipäevapeole või küllaminekuks midagi vahvat selga osta, siis jah – mõnusaid dresse küll leiab, aga poistele mõeldud peoriietest on pehmus ja mugavus kadunud.

Et naistel on lahtised käed ja lahtised pead, siis panid nad tööle nii oma käed kui pead. «Me joonistasime, tegime lõikeid, lõikasime ja õmblesime, harutasime, õmblesime uuesti või vaidlesime ja alustasime taas,» meenutasid nad selja taha jäänud pikka talve.

Nüüd on esimene kollektsioon valmis. Nagu pildiltki näha, kannab Torm sipstükki ehk rõivast, mis on midagi siputuspükste ja pärispükste vahepealset. Akslil on seljas vestike ja jalas viiskarid, mida kokku võib pidada ka väikemehe esimeseks suveülikonnaks ning Hugo kannab kottpükse, mille sääred ja vöökoht on trikotaažkangaga kokku tõmmatud.

Küsimuse peale, kuidas emad seda kõike laste kõrvalt on jõudnud, vastas Paula Luks, et emade energia, mis muud!

Kersti Õunap ja Liina Eelmets lisasid, et õnneks on neil kodus ka väga head isad, kes emade kokkusaamiste ajal lastega tegelesid.