«Valus on. Füüsiliselt valus.» Elvalased eesotsas Tõnis Mägiga on jahmunud, et keset lindude pesitsusaega tõmmati linnalähedases metsas saed käima

Männilinna Elva sümbol on alati olnud mets. Eelmise nädala alguses löödi aga linna vahetus läheduses kohalike poolt väga armastatud Peedumäe metsatuka puudesse saed ja puid langes loogu. Nüüd on mets seal hõre. Et praegu on lindude pesitsusaeg, ei mõista naabruskonna inimesed, miks pidi metsaomanik just sel ajal Peedumäe puude kallale minema.