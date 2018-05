Laaksaare sadamas uitab ringi emane metsis

Laaksaare sadamas töötav Katrin Raudnagel ütles, et metsis tuleb inimestele täitsa ligi, aga pai ikka teha ei lase. Süüa kohalikud metsisele ei anna, sest neile tundub, et linnuke saab ise täitsa hästi hakkama.

Tartu ülikooli linnuökoloogia välilabori juhataja Marko Mägi sõnul on uskumatu, et linnuke sadamas ja praamil käib. Mägi arvates võib tavainimene metsise kanaga segamini ajada küll, arvestades seda, et tänapäeval on palju tõukanu liikvel. «Kanal pole karvaseid jalgu, küll aga metsisel, selle järgi saab hästi vahet teha,» ütles ta.