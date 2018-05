Lõuna-Eesti Haigla loodab valitsuse tuge sünnitusosakonna remontimiseks

Kõigi kolme Kagu-Eesti haigla nõukogu esimees Mart Einasto ütles, et kavas on küsida riigilt ka tulevaks aastaks 200 000 eurot Lõuna-Eesti haigla kirurgia- ja sünnitusosakonna toetuseks. «Meil on hea meel, et peaminister Jüri Ratas ja maaeluminister Tarmo Tamm on näidanud üles initsiatiivi leidmaks võimalusi Kagu-Eesti sünnitusosakondi toetada,» rääkis Einasto.