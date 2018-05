Vinüülplaadipood «Psühhoteek» kolib avaramale pinnale

«Inimene leiab siit palju selliseid plaate, millest ta pole tõenäoliselt kunagi kuulnud,» lubas plaadipoe eestvedaja Ahto Külvet. «Psühhoteek» avas uksed Tartus Genialistide klubis 2016. aasta suvel. Sellest alates on Külvet plaadipoodi vedanud, Genialistide klubis tegi ta seda koos Andreas McKeough`iga, kel on Soome ja Kanada juured. Varem on Külvet töötanud Anne noortekeskuse juhi ja Genialistide klubi programmijuhina.

«Kõik see ei ole tegelikult ainult plaadipood. Psühhovisioon on nii loengute sari kui see, et otsime muusikas enda jaoks uut ja anname sellest inimestele teada,» selgitas ta.