Keskkaare ülesõidul lipsavad autod rongi eest napilt läbi ja ignoreerivad stopp-märki

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar tõdes, et nii kiirelt on raske leida inimesi, et kõik ülesõidud reguleerijatega varustada. «Teeme koostööd ka politseiga ja anname endast parima, et ootamatu olukorra tagajärjel ühtki liiklusõnnetust ei toimuks,» ütles Kaljusaar. Umbes poole kolme kandis andis Kaljusaar teada, et Keskkaare ülesõidule on saadetud reguleerija.