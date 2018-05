Homme saab geenidoonoriks hakata Tartu ülikooli raamatukogus

TÜ Eesti geenivaramu kommunikatsioonijuht Annely Allik selgitas, et seni on geeniproove kogutud Eesti suurtes haiglates ning laboriteenuseid pakkuva ettevõtte Synlab verevõtupunktides, nüüd tuleb labor esimest korda välja üritusele, et olla potentsiaalsetele geenidoonoritele veelgi lähemal.