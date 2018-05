Erivajadustega laste ja noorte teatrifestival tuleb taas

Teatrifestival on paljude erivajadustega lasteja nende õpetajate jaoks aasta oodatuim sündmus. Sel aastal osaleb üritusel ligi 100 last tosinast koolist üle Eesti. Teatrifestival algab kell 10 Tartu Sadamateatris.

Kuueteistkümne tegevusaasta jooksul on teatrifestival «Savilind» kogunud suurt populaarsust – nii lapsed kui nende juhendajad on arvamusel, et üritus on vajalik ja huvitav. Festival pakub erivajadustega lastele meeldejäävaid elamusi, kuid lisaks sellele arendab nende sotsiaalseid oskusi ja aitab neil seeläbi elus paremini toime tulla.