Tänavakunstnik müüb lippu

Tartu noore kunsti oksjo­­ni­­tel ei ole seni veel keegi sinimustvalget lippu müünud. Kodumaise tänavakunsti nimekaim esindaja Edward von Lõngus just seda nüüd teebki. Tõsi, puhtalt riigilipp see ei ole, sest sinise ja valge vahel on mustast laiust saanud metsa siluett, mis on osaliselt muutunud triipkoodiks. Autor on teosele andnud nimeks «Mahamüümine».