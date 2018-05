Loodusmuuseumis vesteldakse Ugandast

Aafrikas palju reisinud bioloog, looduskaitsja, looduskunstnik ja -esseist Rein Kuresoo on Ugandas käinud korduvalt. «Ugandas võib näha peaaegu kõike, mida Aafrikal on pakkuda. Musta Mandri kohta suhteliselt väikeses riigis võib kohata nii savannide suurt viisikut kui ka vihmametsade ahve, teiste hulgas ka mägigorillat. Uganda jõed, järved ja märgalad on koduks ulmelise välimusega linnule – kingnokale,» kirjeldas Rein Kuresoo.