Raatuse kooli õpilased korraldavad heategevuspäeva

Heategevuspäeva partneriteks on Tartu koduta loomade varjupaik, Vahtramägi MTÜ lastekodu Mäe-kodu, MTÜ Iseseisev Elu, SA Tartu perekodu Käopesa, Tartu hoolekodu ja Eesti toidupank.

Õpilasesinduse poolelt on päeva peakorraldajateks õpilasesinduse president Karel Somelar ning liikmed Kadi Raja ja Roosi Õie Andrei.

Raatuse kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juhi Marju Lille sõnul tuli initsiatiiv õpilastelt endilt.

«Ühel päeval tulid Kadi, Roosi ja Karel minu juurde ja rääkisid, et soovivad korraldada midagi, mis oleks seotud heategevusega ja nii see asi käima läks,» rääkis Lille, kellele teeb erilist rõõmu asjaolu, et kodanikuaktiivsus ei ole ka tänapäeva noorte seas kuhugi kaduma läinud.

Õpilaste sõnul tekkis neil mõte ühel õpilasesinduse ajurünnakul. «Olime kõik kolmekesi osalenud varem toidupanga aktsioonis, millest jäi väga hea mälestus ja tahtsime veel suurema panuse heategevusse anda. Seda juba kaasõpilaste abiga,» ütles Karel Somelar.

Korraldajate peamine soov on, et heategevuspäeval osalevad õpilased annaksid midagi ühiskonna heaolu parandamiseks, ise selle eest midagi vastu saamata. Samuti, et õpilased õpiksid oma vaba aega sisustama vabatahtliku tööga ning neil jääks sellest päevast positiivne kogemus. Soovitakse, et heategevusest kujuneks edaspidi loomulik osa kõikide osalejate elust.

Kuues erinevas Tartu paigas tehakse head väga erineval moel. Näiteks hooldekodus mängitakse eakatega, viiakse läbi mälutreeninguid ja vestlusringe ning rohitakse peenraid. Perekodus Käpoesa riisutakse lehti, Mäe-kodu lastekodus värvivad õpilased õuepaviljoni seinu ja pesevad aknaid.

Kaks õpilast valmistavad psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud sotsiaalteenuste keskuses Iseseisev Elu klientidele süüa ja aitavad sisustada nende aega. Lisaks on Raatuse kooli õpilased abiks toidupanga toidukogumispäeval Lõunakeskuses.