Ideelabor ootab õpilasi ja üliõpilasi Kaleidoskoobile

Tartu ülikooli Ideelabor annab teada, et on alanud registreerumine 18. mail toimuvale noorte äri- ja projektiideede võistlusele Kaleidoskoop, kuhu on oodatud kõigi Eesti õpilaste ja üliõpilaste lennukad ideed. Kümnendat korda toimuv Lõuna-Eesti suurim omalaadne võistlus on selle olulise verstaposti puhul erilisem kui varasematel aastatel.