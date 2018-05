Avatud talude päeval ootab tartumaalasi 27 talu

Lausa 85 talu osaleb üritusel esmakordselt. «Üle-eestiline avatud talude päev toimub 22. juulil ning see kuupäev tuleks juba varakult endale kalendrisse kirja panna. Meil on väga vedanud, et nii paljud talud on valmis end näitama. Registreerunute seas on palju uusi tulijaid, seega on külastajatel veel rohkem võimalusi seda toredat päeva sisustada,» rõõmustas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.