Tartu tuntus konverentsikohana on tõusnud

Värskelt avaldatud rahvusvahelise konverentsiturismi katusorganisatsiooni ICCA (International Congress and Convention Association) statistika põhjal on Tartu linnal põhjust rõõmustada, sest võrreldes möödunud aastaga on linna positsioon maailma konverentsisihtkohtade edetabelis paranenud 41 koha võrra ja asetsetakse 119. kohal. Eesti tervikuna on tõusnud 45. kohale, edestades teiste seas ka naaberriike Lätit ja Leedut.