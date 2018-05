Fotod: Andrus Kivirähk esitles Tartus oma uut raamatut

Läinud laupäeval oli Tartu Lõunakeskuse Apollos toimuvale raamatuesitlusele kogunenud ligikaudu 100 inimest, nii väikseid kui ka suuri raamatuhuvilisi. Autor rääkis, et raamatu idee tuli kunstnik Takinadalt ligikaudu aasta tagasi ning juba 2017. aastal esimesel novembril oli käsikiri valmis.

Kivirähk ütles, et raamatut kirjutada oli lihtne, sest tolmu, millest kirjutada on kodus piisavalt. «Tema, kui tolm, pääseb kõikjale ja mäletab kõike ning talle meeldib nööpe koguda, nööbid on lausa tolmuingli lemmikloomad,» rääkis Kivirähk raamatutegelasest.