«Rakett 69» kaheksanda hooaja võitis Kadi Siigur Treffneri gümnaasiumist

«Saates osalemine on võimas kogemus ja uskumatu, et mina selle võitsin,» räägib Kadi Siigur. «Aga juba väikesest saati on teadus mind väga huvitanud, sest see on midagi imelist - tänu sellele saame aru, mis reaalsuses meie ümber toimub ja miks see nii on.»