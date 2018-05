Koduta loomade varjupaigas korrastati puure ja saeti puid

Praegu on varjupaigas 32 koera ja ligi 60 kassi. Roosaar rääkis, et suuri koeri kahjuks inimesed omale koju eriti ei soovi ja seetõttu on mõni koer pidanud juba üle aasta varjupaigas olema. Kutsikad seevastu on väga tahetud ja leiavad omale kodu umbes kolme päevaga. Ka kassidega läheb paremini, naljalt ei leia kassi, kes oleks varjupaigas aasta olnud.