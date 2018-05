Tartus tähistatakse president Arnold Rüütli 90. juubelit

Konverentsile olid tulnud teiste hulgas ka president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas ja linnapea Urmas Klaas.

Konverentsi avas 20. augusti klubi president Ants Veetõusme. Ta ütles, et sellises vanuses nagu on president Arnold Rüütel, on ta üle kõigist asjadest, ning konverentsi eesmärk on vaadata tagasi 90. aastale, mil Rüütel on elanud.

Ta kiitis Ingrid Rüütlit, kes on president Arnold Rüütlit toetanud ja tema selja taga seisnud pikka aega.

President Kersti Kaljulaid tõi oma kõnes välja Eesti ja president Arnold Rüütli saavutused. Kaljulaid ütles, et Arnold Rüütel on ajaga kaasas käinud ning tunnustas tema otsust panustada liitumisele Euroopa Liiduga, kuigi toona pooldas sellist sammu Eesti rahvast vaid 66,9 protsenti, mis oli Euroopa üks madalamaid toetusprotsente. Nüüd on eestlaste toetus Euroopa üks kõrgemaid.

Järgmisena sõna saanud peaminister Jüri Ratas tänas president Arnold Rüütlit, kellel on suuri teeneid Eesti iseseisvuse taastamise otsustavatel hetkedel, riigi uuesti üles ehitamisel ning Eesti viimisel Euroopa Liitu. «Paljuski just tema aitas jõuda nii linna- kui ka maainimestel selgusele, et me kõik võidame Euroopaga ühinemisest,» ütles Ratas.

Tartu linnapea Urmas Klaas alustas kõnet Juhan Viidingu «Vana mehe laulu» salmiga. Linnapea ütles, et just nii ongi president Arnold Rüütel elanud:

"Meie eitus, meie jaatus

liugleb tuules nagu leht.

See, mis saadab, ongi saatus

ikka õiglane ja eht.

Oma hinge ei või müüa –

kuri ilm las udutab.

Ainult seda omaks hüüa,

mis su hinge puudutab."

Klaasi sõnul on president Arnold Rüütli jalajälg kõikjal Eestil ning ta on riigile palju andnud.

Linnapea pidas oluliseks, et konverentsi peetakse just Tartus, sest nii nagu Valdur Mikita on kirjutanud – Eesti mõeldi välja Tartus.