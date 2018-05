Video: kuidas valmis 30 aastat tagasi Edasi

Üleliidulist ajakirjanduspäeva tähistati ka Eesti NSV lõpuaastail 5. mail. Ühtlasi oli ja on praegugi see bolševistliku ajalehe Pravda esimese numbri ilmumise aastapäev ning Nõukogude Liidus austatud Karl Marxi sünniaastapäev.

Video on salvestanud 5. mail 1988 VHS-kassetile Tartu Riikliku Ülikooli õppetehnika osakonna juhataja Olav Kiis. Reporteri osas on ajaloolane Hillar Palamets.

Video on 4 minuti ja 44 sekundi pikkuseks monteerinud Margus Ansu. Salvestise on lubanud monteeritult avaldada UTTV. Täies pikkuses, 1 tund ja 35 minutit, saab seda vaadata UTTV veebilehe vahendusel. Sealhulgas on jäädvustatud mitukümmend minutit Edasi toimetuse endiste töötajate haudadel küünalde süütamist ning samuti ajaliselt rohkesti Rahvarinde rakukese moodustamist toimetuses.