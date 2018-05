Ihastes põles jälle just remonditud grillikoda

«Ei jõua tööriistugi kojast ära viia, kui see jälle põleb,» iseloomustas Tolsberg Ihaste grillikojas toimuvat. Viimati kulus koja remondiks ligi 70 eurot, nüüd tuleb arvestada üle 1000-eurose väljaminekuga, sest hävitustöö on palju suurem. «Nii hullusti polegi koda varem põlenud, et kõik alustalad tuleb lahti võtta,» kommenteeris Tolsberg ja lisas, et põlengud korduvad seal igal kevadel. Näiteks mullu mai lõpus pandi tuli seal tuli otsa koja katusele.