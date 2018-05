Treffneri kooli õpilane saavutas regiooni olümpiaadidel esimese koha

«Oli väga hea meel näha nii palju osalejaid ja suurt huvi olümpiaadi vastu. Võistlus oli tasavägine ja esimesed kolm kohta jagunesid kolme riigi vahel. Ülesanded olid keerulised ja on uhke tunne, et üldvõitjaks on eestlane,» lausus üks olümpiaadi korraldajatest Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi tehnik Moorits Mihkel Muru.