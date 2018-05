Fotouudis: Kabina talgulisi tervitab erootiline etüüd kondoomipakkide, aluspükste ja madratsiga

Üheks paigaks, kus talgulised peavad tegelema sõna otseses mõttes laga koristamisega, on Tartu külje all paikneva Kabina karjääri kaldad, mis on kaetud kõikvõimaliku sodiga klaasikildudest autoistmeteni välja.

Kuid sellest hoolimata on inimesi, kes suudavad üle olla ümbruskonna trööstitusest - tõsi, vaade kõrgemalt karjääri sillerdavale veepinnale on hunnitu - ning on valmis isegi keset prügihunnikuid tegelema armatsemise kõrge kunstiga.

Nimelt sattusime fotograafiga peale vallatule etüüdile, kus esmalt hakkasid silma tühjad kondoomipakendid, seejärel kännule asetatud naiste aluspüksid ning viimaks madrats, kuhu armunud hinged ilmselt lõpuks välja jõudsid. Iseküsimus on muidugi see, kas madrats asus seal juba varem või võeti see kodunt kaasa ja unustati pärast tagasi viia.