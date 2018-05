Kolme aastaga tuli punkti jagu tarkust juurde

Tänavu otsustasin enda teadmised uuesti akadeemilises testis proovile panna, sest ülikooli pääsemise lävend on madalam 2015. aasta omast ning olin ka uudishimulik, kas test on palju muutunud. Olin skeptiline, kas saan ligilähedalegi eelmisele tulemusele. Ma ei ole ju 2015. aastast saadik matemaatikaga suurt tegemist teinud, kui jätta kõrvale nuputamine ehituspoes, et mitu rulli tapeeti tuleb osta.