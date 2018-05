Esimese kuuga andis geenipoovi ligi 11 000 inimest

Eesti Geenivaramu kommunikatsioonijuhi Annely Alliku sõnul on geeniproovide kogumine alanud sujuvalt. «Esimestel päevadel tekkis siin-seal vereandmisel järjekordi, kuid nüüd on kõikides verevõtukohtades võimalik oma geeniproov ära anda minimaalse ooteajaga. Verevõtukohtade töö on korraldatud ladusalt ja enamasti ei tule üldse oodata,» ütles Allik. «Tuletame nüüd kõigile nõusoleku veebis juba allkirjastanud inimestele meelde, et geenidoonoriks saamiseks tuleb ka reaalselt vereproov anda ja nüüd on selleks õige aeg.»