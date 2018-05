Suurõppuse Siil raadio alustab tegevust

Raadio toimetaja leitnant Madis Milling märkis, et Sõduri FM on eetris juba kolmandat aastat ning raadiost on saamas traditsioon, mida kõik ootavad. «Suurõppustel kasutame kõiki meediaväljundeid oma võitlejatega suhtlemiseks ning elanike teavitamiseks. Oma raadio tegemine on väga hea võimalus selleks,» ütles Milling. «Ühtlasi saavad kaitseliitlased harjutada raadiostuudio tehnilisi rutiine, et olla valmis päris kriisiolukorraks, mida loodetavasti kunagi ei tule.»