Valede kibuvitsade välja juurimine ERMi juures jätkub

Raadil Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone ees laiuval kibuvitsaväljal käis esmaspäeval kibe kaevamine, haljastustöötajad juurisid seal välja ühe kibuvitsapõõsa teise järel. Mis küll sünnib? Asja uurides selgus, et kõik on kontrolli all, lõppjärku on jõudmas valest sordist kibuvitsade asendamine õiget sorti taimedega.